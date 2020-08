Gp Belgio, Wolff: "Ferrari dovrebbe sempre correre in prima linea" (Di domenica 30 agosto 2020) SPA - " La Ferrari è un marchio iconico e dovrebbe correre in prima linea. Non va bene per la Formula 1, non va bene per la competizione al vertice e mi dispiace per tutti i tifosi per questa mancanza ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Come la Ferrari è passata dalla pole alla 7ª fila. Wolff: «I tifosi non lo meritano» - MarianoFroldi : RT @danielesparisci: Gp Belgio: come la Ferrari in un anno è passata dalla pole alla 7ª fila. I cavalli che non ci sono più, il telaio e gl… - Marcletiz : RT @danielesparisci: Gp Belgio: come la Ferrari in un anno è passata dalla pole alla 7ª fila. I cavalli che non ci sono più, il telaio e gl… - danielesparisci : Gp Belgio: come la Ferrari in un anno è passata dalla pole alla 7ª fila. I cavalli che non ci sono più, il telaio e… - FormulaPassion : #Merceses: #Wolff e le minacce #Verstappen e #Ricciardo #F1 #BelgianGP ???? -