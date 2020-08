Gp Belgio, Binotto: "Nessuna crisi ma siamo in tempesta, responsabilità è di tutti" (Di domenica 30 agosto 2020) Il risultato finale di un fine settimana complicatissimo è stato impietoso: un 13° e 14° posto, non quello che ti aspetti da una squadra come la Ferrari . Ma al momento la situazione del team di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

DelbonoRoberto : RT @SkySportF1: Ferrari, Binotto dopo il GP del Belgio: 'E' una tempesta, non una crisi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Binotto e i problemi con la power unit #Ferrari - infoitsport : Ferrari, Binotto dopo il GP del Belgio: 'E' una tempesta, non una crisi' - palinaciani : RT @f1grandprixit: #F1 | Ferrari, Binotto dopo il disastro del Belgio: “Sbagliato parlare di crisi” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #BelgianGP - #Binotto: 'Non ci sono giustificazioni per questo risultato, ce ne prendiamo la responsabilità' #F1in… -