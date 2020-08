Flavio Briatore Covid positivo: parla Elisabetta Gregoraci (Di domenica 30 agosto 2020) Al “Corriere” la showgirl Elisabetta Gregoraci, che sarà nel cast del “GF Vip 5, dal 14 settembre su Canale 5, ha rassicurato sulla sua salute e su quella del figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flacio Briatore, risultato positivo al Covid-19. La Gregoraci ha commentato anche le “notti folli” della Costa Smeralda (e non solo). Prossima a entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, dal 14 settembre, ElisabettaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - Corriere : Briatore dà la colpa ai clienti - Corriere : De Luca: «Briatore si sta curando la prostatite ai polmoni». Poi attacca Salvini - SimoneViola72 : Flavio Briatore che trascorre la quarantena a casa della Santanchè ?????? - FerraroGiuliano : RT @gbarbacetto: La vera storia di Flavio Briatore. La mia inchiesta del 1999 pubblicata su 'Diario' -

Maglietta nera e pantalone grigio, mascherina bianca di quelle molto filtranti anche in uscita, in testa il cappellino del Twiga di Daniela Santanchè, l’amica leale a oltranza che lo ospiterà in un’al ...Non avvicinatevi o vi attacco tutto». La quarantena del palazzetto milanese di Daniela Santanché. Nell’ala a sua disposizione un montacarichi per ricevere i pasti senza contatti con altri ...