Fiorentina, la decisione sul futuro di Vlahovic e Cutrone (Di domenica 30 agosto 2020) Dusan Vlahovic continuerà a vestire la maglia della Fiorentina anche nella prossima stagione. E' questa, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la decisione della dirigenza viola sull'attaccante serbo, che quindi non finirà in prestito e continuerà a giocarsi le proprie carte per un posto da titolare nella formazione di ... Leggi su sport.virgilio

La dirigenza viola ha tutta l'intenzione di trattenere il serbo, la posizione dell'ex Milan dipende invece da un altro fattore. Dusan Vlahovic continuerà a vestire la maglia della Fiorentina anche nel ...

Mouscron, accusa di falso e frode. La gestione con lo ‘zampino’ di Ramadani…

La società belga accusata per i fatti della passata gestione. La Fiorentina acquisto dal club Fruk e Hanuljak per qualche milione di euro… Nuovi guai per il Royal Excel Mouscron, società belga già in ...

