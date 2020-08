Esplode un barcone di migranti, dispersi e feriti (Di domenica 30 agosto 2020) Sono in corso le operazioni di ricerca delle persone scomparse nelle acque al largo delle coste della Calabria Leggi su media.tio.ch

fanpage : Esplosione a bordo di un barcone di #migranti, si temono vittime #30agosto - Delorenzoanna1 : Crotone, barcone con migranti prende fuoco ed esplode durante trasbordo su natante della Guardia Costiera: immigrat… - UmbertoNew : Hanno già detto che #HaStatoSalvini? Pe' sapé... - Clac3x : RT @fanpage: Esplosione a bordo di un barcone di #migranti, si temono vittime #30agosto - sadape54 : RT @BaobabExp: #BREAKING #migranti - esplode barcone davanti a Praialonga: persone in mare -

La pazienza di Lampedusa è arrivata al limite. Lo sbarco di ieri notte sull'isola ha fatto salire la tensione dei lampedusani, che si sono riversati sul molo per una protesta spontanea. In 370, non 45 ...Un veliero con a bordo una ventina di migranti ha preso fuoco mentre era in corso il trasbordo su navi della Capitaneria di Porto al largo della costa crotonese. Subito dopo c’è stata un’esplosione e ...