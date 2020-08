Cirielli (FdI): “Campania supera Lombardia sui contagi: Speranza commissari De Luca” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Campania con 270 nuovi casi positivi su 6.729 tamponi effettuati supera oggi la Lombardia (235) con 12.863 tamponi processati. La situazione è drammaticamente fuori controllo e il Governo deve intervenire subito”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Se continua così, per colpa dell’incapacità dell’amministrazione di centrosinistra guidata da De Luca, diventeremo presto una zona rossa. Come annunciato, presenterò un’interrogazione urgente al ministro Speranza di commissariare ad horas il governatore De Luca, perché è ormai evidente a tutti che non è in grado di fronteggiare l’emergenza ... Leggi su anteprima24

"La Campania registra 189 casi con soli 4359 tamponi, mentre la Lombardia 289 casi con 18701 tamponi. Se la matematica non è un'opinione, De Luca e la sua amministrazione regionale di centrosinistra s ...

