Carlo Conti, ottobre lo vedremo nei panni di un micio conduttore in una serie animata di Rai YoYo (Di domenica 30 agosto 2020) Chi ha bambini conoscerà sicuramente 44 Gatti, il cartone animato trasmesso da Rai YoYo e ispirato alla famosa canzone dello Zecchino d’oro. Fra i tantissimi fan di questa serie di successo che ha debuttato nel 2018 c’è anche Matteo, 6 anni, il figlio di Carlo Conti, che ha avuto un’idea per migliorare il programma: alla band dei Buffycats, i felini protagonisti del cartone, mancava un presentatore e guarda caso lui ne ha proprio uno in casa, il suo papà. Conti ha proposto allora la sua candidatura a Rainbow, che produce il programma in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi. Nelle nuove puntate, in onda da ottobre, farà dunque la sua comparsa nel cast Gatto Carlo: «Il nuovo personaggio di 44 Gatti è un ... Leggi su aciclico

