Campeggio a Marina di Massa, maltempo fa cadere un albero: due le giovanissime vittime (Di domenica 30 agosto 2020) Una vera e propria tragedia, quanto accaduto a Marina di Massa, in Toscana, una delle regioni colpite da numerose perturbazioni che stanno mettendo in grande difficoltà gran parte del Nord Italia. albero caduto Il tutto è avvenuto in provincia di Massa Carrara, nella località Petraccia, nel Campeggio Verde Mare, dove a causa del forte maltempo un albero presente nei pressi di una tenda da Campeggio dove è situata una famiglia di origini marrocchine ma residente da tempo in Italia, viene colpita dal pioppo alto oltre 4 metri: la caduta ha ucciso praticamente colpo la più giovane della famiglia, di neanche 3 anni; la sorella 14enne, gravemente ferita dall’impatto, non ce l’ha fatta ed è morta dopo i ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove tra… - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - marioricciard18 : Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa - anna_volante : RT @perchetendenza: 'Marina di Massa': Perché due sorelle di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate dopo la caduta… -