Calciomercato Napoli, possibile cessione di Diego Demme in caso di cambio di modulo (Di domenica 30 agosto 2020) Il Corriere dello Sport rivela che Diego Demme, ex centrocampista del Lipsia arrivato in azzurro a gennaio, avrebbe chiesto al Napoli di rivedere il suo futuro. Il giocatore tedesco è spaventato dal possibile cambio di modulo da parte di Gennaro Gattuso e non lo ritiene adatto alle sue caratteristiche. “Per quel che riguarda il centrocampo la società ha fatto i conti con una richiesta un po’ a sorpresa. Quella di Demme, perplesso sulla possibilità di continuare l’avventura napoletana, anche in virtù di un possibilissimo cambio di modulo che poco gioverà alle sue caratteristiche. Idee: con la Fiorentina si discute della possibilità di uno scambio con Castrovilli ... Leggi su calciomercato.napoli

Ancora novità in casa Miglianico. Il nuovo corso della società del presidente Tinari si arricchisce di esperienza e professionalità. Mirko Taccola, ex calciatore di Inter, Pescara, Napoli, Lucchese, P ...

Roberto Mancini ha convocato 37 giocatori per le sfide dell'Italia in Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Olanda. Fra le novità, spiccano i nomi di Caputo e Locatelli del Sassuolo e dell'interis ...

