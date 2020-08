Benevento, Lapadula e Caprari in dirittura d'arrivo (Di domenica 30 agosto 2020) Benevento - Sono in arrivo al Benevento Gianluca Lapadula e Gianluca Caprari . Le due trattative sono infatti praticamente concluse: Lapadula arriverà a Benevento nella giornata di domani per apporre ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Benevento, è fatta per Lapadula dal Genoa: contratto fino al 2023 - ciramika : @alfonso25592 @DiMarzio @bncalcio @GianlucaCaprari @sampdoria @SkySport Se devi vincere uno scudetto o ti devi qual… - AleAuz86 : Il Benevento era partito bene con Glick e Ionita due giocatori di categoria, poi si è perso con Lapadula e Caprari… - sportli26181512 : Benevento, Lapadula e Caprari in dirittura d'arrivo: Il primo firmerà un triennale, prestito con obbligo di riscatt… - STOCALCIO1 : ???? Dopo #Lapadula, il #Benevento sta per finalizzare un altro colpo in attacco: #Caprari, in arrivo dal #Parma, che… -