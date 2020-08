Barcellona, Messi non si presenta per il tampone (Di domenica 30 agosto 2020) E’ rottura completa tra Lionel Messi e il Barcellona. Si sapeva già, ma ora è ufficiale come il giocatore argentino non si sia presentato al raduno dei blaugrana per le visite mediche. Il fuoriclasse non ha raggiunto i compagni per effettuare il tampone e non potrà aggregarsi nel ritiro pre campionato. Sembra dunque ora impossibile ricucire lo strappo con i catalani. L’addio, a questo punto, è ormai cosa pressoché certa, e il Manchester City sembra in pole. Leggi su sportface

DiMarzio : #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone - carlolaudisa : #Messi: il piano #Inter per il sorpasso a #City e #Psg. Prima Leo deve liberarsi dal #Barcellona: ricorrerà alla… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi rompe col Barcellona: non si presenterà ai test medici ? - IInformato : - micheledeblasis : #Messi non si è presentato al raduno del #Barcellona per fare il tampone: nella sua testa il destino è già segnato,… -