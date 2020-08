Ufficiale: Sampdoria, rinnovo e prestito per Falcone (Di sabato 29 agosto 2020) La Sampdoria ha annunciato di aver rinnovato il prestito del portiere Wladimir Falcone fino al 2024. Contestualmente, il giocatore è stato ceduto in prestito al Cosenza per un anno, con diritto di opzione e contro-opzione. Foto: sito Ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ndl00 : Ufficiale, #Falcone, dopo il rinnovo con la #Sampdoria va in prestito al #Cosenza - endociccio : @tottimitico @PaolaDiCaro @Luca100celleASR Da comunicato ufficiale, la Roma doveva 20 milioni alla sampdoria se il… - VisPesaro : Ora è ufficiale: bentornati in città, bentornati alla Vis Pesaro 1898, una delle società più antiche d'Italia ?????… - RossoneroKonic : RT @AffariDiCalcio: ?? UFFICIALE: Nicola #Ravaglia saluta la #Cremonese e approda alla #Sampdoria. In grigiorosso torna Enrico #Alfonso ex #… - ansacalciosport : Torino: preso Linetty, contratto fino al 2024. Ufficiale il passaggio del polacco dalla Sampdoria | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sampdoria Ufficiale: Sampdoria, rinnovo e prestito per Falcone alfredopedulla.com Sampdoria, Falcone ha rinnovato il contratto e va in prestito al Cosenza

La Sampdoria ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo di Wladimiro Falcone e il suo passaggio in prestito al Cosenza Il portiere Wladimiro Falcone ha rinnovato il proprio contratt ...

Sampdoria, Falcone rinnova: il portiere in prestito al Cosenza

La Sampdoria ufficializza il rinnovo del portiere classe 1995 Wladimiro Falcone. Dopo il prolungamento di contratto, il giocatore passa in prestito al Cosenza in Serie B. Nel frattempo, il presidente ...

La Sampdoria ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo di Wladimiro Falcone e il suo passaggio in prestito al Cosenza Il portiere Wladimiro Falcone ha rinnovato il proprio contratt ...La Sampdoria ufficializza il rinnovo del portiere classe 1995 Wladimiro Falcone. Dopo il prolungamento di contratto, il giocatore passa in prestito al Cosenza in Serie B. Nel frattempo, il presidente ...