Svizzera, Il Consiglio generale degli italiani all’estero ricorda la tragedia di Mattmark (Di sabato 29 agosto 2020) Il Consiglio generale degli italiani all’Estero ricorda la tragedia di Mattmark, un villaggio situato nelle alpi svizzere del cantone vallese, dove il 30 agosto del 1965 persero la vita 88 lavoratori, tra questi 56 italiani: “Sono trascorsi cinquantacinque anni da quel dramma, che si consumò ai piedi del ghiacciaio Allalin, dal quale si staccò un enorme blocco di materiale composto di neve, ghiaccio e rocce per scendere a valle e terminare la sua caduta sul cantiere dove alloggiavano e lavorano diverse centinaia di operai: donne e uomini. Era quello – si legge in una nota del Cgie – il periodo delle costruzioni di grandi opere pubbliche. La diga di Mattmark sarebbe stata la più grande ... Leggi su ildenaro

xhyuck : Se si vuole cambiare sesso non bisogna passare da un giudice - ???? - PascalDerigo : @Adalber54679112 @CdT_Online Ti consiglio di informarti, in quanto ciò che dici è il classico luogo comune. Ti co… - Ticinonline : Se si vuole cambiare sesso non bisogna passare da un giudice - fr4nk18 : @truuudetective Io sono gia' emigrato .. da 4 anni vivo in svizzera canton zug (quello dove in assoluto si pagano m… - pattygrasso : RT @mausassi: Il Consiglio Federale Svizzero vuole estendere ai lavoratori in #smartworking i benefici fiscali previsti per quelli che lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera Consiglio Svizzera, Il Consiglio generale degli italiani all'estero ricorda la tragedia di Mattmark Il Denaro Grandi cose nel nostro piccolo

La crisi del coronavirus ha rafforzato la tendenza verso il locale, offrendoci una nuova visione critica della nostra Svizzera. Durante il lockdown, molti di noi hanno scoperto cose grandi, nel nostro ...

"Il peso della crisi sulle spalle delle donne" e la politica chiede risposte

L'occupazione femminile in Ticino è calata di più del 6%, mentre quella maschile è rimasta sostanzialmente invariata. Deputati di più partiti sollecitano il Governo: "In quali settori è calata l'occup ...

La crisi del coronavirus ha rafforzato la tendenza verso il locale, offrendoci una nuova visione critica della nostra Svizzera. Durante il lockdown, molti di noi hanno scoperto cose grandi, nel nostro ...L'occupazione femminile in Ticino è calata di più del 6%, mentre quella maschile è rimasta sostanzialmente invariata. Deputati di più partiti sollecitano il Governo: "In quali settori è calata l'occup ...