“Sono pronto!”. Max Giusti, dopo tante voci la conferma ufficiale. Il grande annuncio segna una svolta per lui (Di sabato 29 agosto 2020) Il conduttore televisivo Max Giusti è pronto per una nuova svolta nella sua vita lavorativa. La sua ultima esperienza significativa è stata la partecipazione al reality show ‘Pechino Express’, che gli ha lasciato un buonissimo ricordo. Ora, in un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’, ha annunciato cosa farà ufficialmente dal prossimo mese. Infatti, sarà protagonista con il docu-reality ‘Boss in incognito’ su Rai2 a partire dal 7 settembre. Questo progetto era fermo da due anni. Ecco quali sono state le sue significative parole, espresse al giornalista: “Con Pechino Express il pubblico ha imparato a conoscermi per come sono nella vita di tutti i giorni. Volevo quindi continuare sull’onda delle emozioni”. Questo programma è stato presentato in passato da ... Leggi su caffeinamagazine

