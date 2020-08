Selvaggia Lucarelli fa neri i vip tornati dalla Sardegna: “Il Covid non è un palcoscenico, ma una malattia” (Di sabato 29 agosto 2020) In queste ore, sta generando grosso fermento lo sfogo su Instagram di Selvaggia Lucarelli contro i VIP tornati dalla Sardegna e risultati positivi al Covid. Nel suo elenco non è stato risparmiato nessuno. La protagonista ha parlato di alcuni ex volti di Uomini e Donne, showgirl famose e tanti altri personaggi. La giornalista, chiaramente, è stata parecchio perentoria. A generare maggiormente la sua ira è stato il fatto che queste persone, dopo essersi comportate in modo discutibile, stanno facendo lezioni di vita sul web. Andiamo a vedere tutti i destinatari del suo sfogo. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro i Vip Selvaggia Lucarelli ha sbottato duramente contro i VIP tornati ... Leggi su kontrokultura

fattoquotidiano : Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [d… - VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - LadyNews_ : #MarcoPredolin e #SelvaggiaLucarelli affossano #FlavioBriatore per la questione #Covid - VittorioDeSant7 : @lauraleghista UNA A CASO. LA SELVAGGIA LUCARELLI -