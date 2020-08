Scuola, i corsi di recupero a settembre ci saranno. Il ministero: «Non sono una formalità. Via dal 1 settembre» (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Il ministero dell’Istruzione ha chiarito in una nota che «il recupero degli apprendimenti comincerà dai primi settembre», si svolgeranno in presenza per le scuole medie, mentre per le superiori saranno a distanza, sulla base delle disposizioni stabilite delle singole scuole, che possono decidere in autonomia le modalità di svolgimento delle lezioni durante l’emergenza Coronavirus. Gli stipendi dei prof Non ci sarebbero neanche intoppi a proposito dei pagamenti per i docenti impegnati nei corsi di recupero secondo il Miur. Sul punto la nota del ministero chiarisce che, in base alla norma vigente: «Dal 1 al 14 ... Leggi su open.online

