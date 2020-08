Scuola, al Via La “Chiamata Veloce” dei Docenti. Possibile Aderire Fino al 2 Settembre (Di sabato 29 agosto 2020) Prende il via la “chiamata veloce” dei Docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla Scuola approvato a dicembre in Parlamento che consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un’altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato. Le domande potranno essere effettuate Fino alle ore 23.59 del 2 Settembre. L’apertura della procedura è slittata di alcune ore per consentire al Ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti rimasti disponibili dai singoli Uffici Scolastici Regionali in modo corretto e metterli così a disposizione dei Docenti che aspirano al ruolo. Da stamattina è ... Leggi su youreduaction

MIsocialTW : Quest'anno la prima prova è la sicurezza! C’è un test che tutto il personale scolastico può fare. È il test sierolo… - RaiNews : Prende il via la 'chiamata veloce' dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a di… - Tg3web : L'andamento del virus preoccupa da giorni la Francia, con una progressione che ha portato il presidente Macron a no… - BimbiMeb : RT @francescagraz1: Scontro PD-M5S sulla scuola, i Dem ‘scaricano’ Azzolina : “Contributo inefficiente”. E prende la parola Andrea Marcucc… - RunPierwork13 : Orizzonte Scuola: MI: al via la “chiamata veloce” dei docenti, possibile aderire fino al 2 settembre.… -