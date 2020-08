Polignano a Mare: caduto dalla scogliera, morto 25enne Indagano i carabinieri (Di sabato 29 agosto 2020) È successo ieri sera. Il 25enne è caduto da jna scogliera, in territorio di Polignano a Mare. Letale lo schianto al suolo, il giovane è morto. Indagine dei carabinieri per appurare le cause dell’accaduto. L'articolo Polignano a Mare: caduto dalla scogliera, morto 25enne <small class="subtitle">Indagano i carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

