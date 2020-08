Paura a Roma: tre scosse di terremoto avvertite nella notte (Di sabato 29 agosto 2020) Weekend all’insegna del terremoto nell’area della capitale. La terra vicino Roma ha tremato con ben 3 scosse nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Il giorno precedente un’altra scossa (magnitudo 3.0), sempre ai Castelli Romani, aveva portato un po’ di apprensione, ma fortunatamente nessun danno. Analogamente a quanto successo lo scorso maggio. Questa mattina un’altra scossa è stata registrata al largo di Siracusa. scosse di terremoto vicino alla capitale La prima scossa, alle 14.00 di venerdì 28, ha raggiunto magnitudo 3.0. L’epicentro è stato registrato a Lariano. L’unico disagio provocato dal sisma è stato fortunatamente solo un rallentamento sulla linea C ... Leggi su thesocialpost

fanpage : Chiuso lo stabilimento balneare di Ostia - _mariomendes : O è Martina che sta spingendo come un pazzo per la “paura” che prendiamo Suarez e lasciamo Dzeko a Roma, oppure è f… - PippiPinto : @CarloCalenda Per governare Roma, serve una legge speciale, serve una persona ironica e sagace, ma soprattutto serv… - GTomaselliTW : @CarloCalenda A me sembra che sia cxd sia cxs abbiano paura di governare roma. È abbastanza assurdo come non ci sia… - nathzeljaeva : RT @jamesslucher: voglio tornare alla spensieratezza dell'estate scorsa quando a roma alloggiammo su un bus vivendo all'avventura e sopratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma La grande paura a Roma Nord: «Noi attenti, ma hai visto mai...» Corriere Roma Ponza, il momento dell'esplosione della barca: donna a bordo salta in aria

Ponza, imbarcazione esplode nel porto mentre fa rifornimento play 9280 • di Fanpage.it Roma Le immagini dell'esplosione della barca nel porto di Ponza (VIDEO) Nel video ripreso dalla telecamera di sic ...

Controesodo, quasi 9 milioni di italiani partiranno a settembre tra natura e relax

Questo fine settimana sarà caratterizzato dai rientri dalle località di vacanza, ma circa 8,8 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre ROMA – Il ...

Ponza, imbarcazione esplode nel porto mentre fa rifornimento play 9280 • di Fanpage.it Roma Le immagini dell'esplosione della barca nel porto di Ponza (VIDEO) Nel video ripreso dalla telecamera di sic ...Questo fine settimana sarà caratterizzato dai rientri dalle località di vacanza, ma circa 8,8 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre ROMA – Il ...