Nek sulle polemiche: "Ho agito con leggerezza. Ero a cena con i miei (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo il caso al Twiga in Versilia sulla polemica legata all’esibizione di Nek ad una festa privata che ha richiamato l’attenzione per il rispetto delle regole per la questione Coronavirus, interviene oggi, con una storia su Instagram, il cantante ammettendo di aver agito con leggerezza.Nessun concerto, solo qualche pezzo cantato per un gruppo di amici e clienti del Twiga di Forte dei Marmi, dove comunque per tutta l’estate sono state rispettate le regole anti-covid. Il cantante emiliano era stato contestato proprio per essersi esibito il 26 agosto senza mascherina.“Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono. Mi trovavo con la mia famiglia a una cena nello stabilimento ... Leggi su huffingtonpost

Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: Nek sulle polemiche: 'Ho agito con leggerezza. Ero a cena con i miei - HuffPostItalia : Nek sulle polemiche: 'Ho agito con leggerezza. Ero a cena con i miei - bikediablo : Sulle consolari e le tangenziali, sulle normali strade cittadine di giorno di notte, mancato rispetto dei limiti, d… -