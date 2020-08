Milan, Zlatan Ibrahimovic atterrerà a Linate alle ore 22:30 (Di sabato 29 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic si è fatto attendere, ma ora è pronto ad atterrare all’aeroporto di Linate con un volo privato che, secondo fonti vicine alla società rossonera, arriverà alle 22:30. L’attaccante svedese, dopo giorni serrati di trattative tra il suo agente Mino Raiola e il club di via Aldo Rossi, firmerà un contratto annuale a 7 milioni di euro ma, prima di unirsi al gruppo, dovrà sottoporsi al tampone e, in caso di esito negativo, tornerà agli ordini di Stefano Pioli. Leggi su sportface

