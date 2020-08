Messi, possibile trasferimento al City? Un indizio viene da… Guardiola (Di sabato 29 agosto 2020) I rumors sul futuro di Leo Messi non smettono di rincorrersi. La Pulce potrebbe lasciare il Barcellona, la società che lo ha lanciato nel calcio professionistico e con cui ha vinto tutto in carriera. I recenti dissapori con parte della dirigenza, in primis il ds Eric Abidal, e il presidente Josep Maria Bartomeu hanno spinto il giocatore ad annunciare ai blaugrana la sua decisione di voler cambiare aria. E ovviamente non mancano le pretendenti per il sei volte vincitore del Pallone d'oro.caption id="attachment 1012221" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionINCONTRO IN VISTA?Ha destato non poco scalpore l'interesse del Manchester City. I Citizens contano, infatti, sull'ottimo rapporto tra lo stesso Messi e il tecnico Pep Guardiola. Curiosamente, in questi giorni il tecnico ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Messi, possibile trasferimento al City? Un indizio viene da... Guardiola - - BiancoNeroJ1897 : @VMilli93 Se la Juve ci sta provando significa che hanno già fatto i loro calcoli ed è possibile anche a livello ec… - marcorodolfi86 : @calciomercatoit Ah...bene quindi la juve che e' indebitata fino al collo secondo voi stanno cercando di prendere s… - giaco_iaco : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Messi, l'ex agente: 'Rottura col Barça sorprendente. Ma dopo CR7-Juve tutto è possibile...' - JontripJohn : @_Angelo_87_ @Pasky973 Suarez lo vedo possibile. Messi un po' (tanto) più dura. Cmq acquistare Suarez e riuscire… -