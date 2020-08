“Messi non si presenterà ai test”: guerra tra l’argentino e il Barcellona (Di sabato 29 agosto 2020) Leo Messi è sempre più determinato a lasciare il Barcellona. La dirigenza blaugrana, però, ha altri piani e vuole trattenere a tutti i costi il suo fuoriclasse. Secondo l’indiscrezione di ‘Marca’, la ‘Pulce’ avrebbe già comunicato al Barcellona che non si presenterà ai test medici. E’ in corso un vero e proprio braccio di ferro. Messi, il retroscena sull’addio al Barcellona: “decisione maturata nei mesi scorsi” Messi cambia squadra, Guardiola vola a Barcellona: si decide il futuro dell’argentinoL'articolo “Messi non si presenterà ai test”: guerra tra l’argentino e il Barcellona CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

pisto_gol : Questo non è calcio, questo è magia. Leo Messi, il G.O.A.T ‘Notte - forumJuventus : Cuadrado: 'Non ho ancora parlato con Pirlo. La Champions è un obbiettivo, vogliamo regalare questa gioia ai tifosi.… - tancredipalmeri : BOMBA! Messi comunica che non si recherà ai test medici propedeutici all’inizio degli allenamenti - augustociardi75 : #Messi e il #Barcellona mettono tristezza. Ora tocca al Barça che fa valer il contratto. Si rispondono a colpi di b… - Edoardo87855143 : @stra_roma @PinoVaccaro77 @Militos_Way Senza Messi il Barcellona non avrebbe avuto questp fatturato e i trofei vint… -

