Mascherine vietate a Sutri, la decisione del sindaco, Vittorio Sgarbi: “Solo ladri e terroristi si mascherano” (Di sabato 29 agosto 2020) Mascherine vietate a Sutri, la decisione del sindaco, Vittorio Sgarbi: “Solo ladri e terroristi si mascherano” Multa a chiunque indossi la mascherina senza necessità. La decisione, singolare e decisamente controcorrente, arriva dal sindaco di Sutri, paese di 6mila anime nel viterbese: il celeberrimo Vittorio Sgarbi. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” scrive in una nota il sindaco e critico d’arte, famoso al pubblico italiano per le sue affermazioni non sempre pacate. L’utilizzo della mascherina è stato definito da Sgarbi ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine vietate A Sutri, dove Sgarbi è sindaco, vietate le mascherine: “Multe a chi le indossa senza necessità” il Dolomiti Mascherine vietate a Sutri, la decisione del sindaco, Vittorio Sgarbi: “Solo ladri e terroristi si mascherano”

L’utilizzo della mascherina è stato definito da Sargbi come una “ridicola ... L’ordinanza firmata dal parlamentare si rifà ad una legge degli anni Settanta, la legge 533/1977, che vieta “l’uso di ...

