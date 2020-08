Formula 1 – Binotto e i problemi Ferrari a Spa: “non è questione di piloti, ecco cosa sta succedendo” (Di sabato 29 agosto 2020) Il weekend di gara di Spa si sta rivelando particolarmente difficile per la Ferrari: il team di Maranello non ha disputato, finora, delle buone sessioni di prove libere, andando un po’ a tentoni e piazzando le sue monoposto in fondo alla classifica dei tempi. Charles Coates/Getty Images“Non sembra una situazione piacevole dall’esterno e non lo è neanche all’interno (della squadra), certamente non siamo stati competitivi. Sia nelle FP1 che nelle FP2, abbiamo faticato a far funzionare le gomme, mancava il grip sia in frenata che in accelerazione, entrambi i piloti hanno lamentato problemi di aderenza e questo non ha permesso di avere la prestazione complessiva dalla monoposto”, queste le parole di Mattia Binotto. “Penso che ovviamente non sia questo il potenziale delle ... Leggi su sportfair

