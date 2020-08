F3: Zendeli vince gara 1 del GP Belgio, Piastri nuovo leader della classifica piloti (Di sabato 29 agosto 2020) Doppietta Trident nella gara 1 di Formula 3, che vede sul podio Zandeli sul gradino più alto e Beckmann al terzo posto. Il tedesco dopo la pole position sigillata nelle qualifiche di ieri oggi domina in maniera incontrastata il primo round di F3 sul tracciato di Spa. Tra le due vetture italiane si posiziona il francese Pourchaire che non permette alcun sorpasso, rimanendo costantemente al secondo posto per tutta la corsa. Non bene il tris di Prema che conclude con Piastri e Vesti rispettivamente in quinta e sesta posizione, mentre Sargeant si fa superare prima dal suo compagno di squadra e poi da Caldwell nelle fasi finali della gara, un passo falso che lo costringe a cedere il comando della classifica del campionato a Piastri. Anche quest’oggi abbiamo ... Leggi su sportface

1.Piastri 140; 2.Sargeant 135; 3.Beckmann 109,5; 4.Lawson 101; 5.Pourchaire 100; 6.Vesti 78,5; 7.Zendeli 69; 8.Hughes 63,5; 9.Peroni, Verschoor 58; 11.Novalak 45; 12.Viscaal 36; 13.Smolyar 32; ...

