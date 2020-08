Daydreamer, tutti i Look e i Segreti di Bellezza di Sanem (Di sabato 29 agosto 2020) Sanem Aydin, protagonista di Daydreamer, è amatissima anche per i suoi colorati e affascinanti Look, che sfoggia durante le Puntate. Vi sveliamo i Segreti del fascino della fidanzata di Can Divit. Leggi su comingsoon

ZeymehL : RT @Donatacatani: @dmtzdmr Ti aspettiamo in Italia... Sono contenta che tutti in lv la sera ti guardano. conoscerà ranno ancora di più la f… - ahmedlana9 : RT @PrincipessaDemo: @zuzana_zm @dmtzdmr @cammellieri @Daffodi37351887 Se viene Demet in Italia la portiamo a mangiare una pizza napoletana… - ZeymehL : RT @PrincipessaDemo: @zuzana_zm @dmtzdmr @cammellieri @Daffodi37351887 Se viene Demet in Italia la portiamo a mangiare una pizza napoletana… - chiara75373193 : RT @xialee_: vi lamentate tutti di aylin ma ricordatevi che il peggio deve ancora arrivare il peggio: #daydreamer - merigio3 : RT @PrincipessaDemo: @zuzana_zm @dmtzdmr @cammellieri @Daffodi37351887 Se viene Demet in Italia la portiamo a mangiare una pizza napoletana… -