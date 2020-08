Covid, Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare» (Di domenica 30 agosto 2020) «Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento», dice il dottor... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - cigna69 : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… - Codirp_ : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… - lucadimatteo : RT @Agenzia_Ansa: 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese, ma s… - GiorgioAntonel1 : RT @1603ina: qsta estate è stata vissuta in maniera tradizionale e adesso paghiamo le libertà prese negando le indicazioni universali della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Miozzo Covid, Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare» Il Messaggero Covid, Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare»

«Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento», dice il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitat ...

CORONAVIRUS: SCUOLA, è TUTTO PRONTO per il RITORNO in CLASSE. Ecco il DOCUMENTO FINALE con le REGOLE

SCUOLA, è TUTTO PRONTO per il RITORNO in CLASSE. Ecco il DOCUMENTO FINALE con le REGOLEE' tutto PRONTO per il RITORNO in CLASSE, la scuola potrà APRIRE in piena SICUREZZA. E' questo in sintesi quello ...

«Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento», dice il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitat ...SCUOLA, è TUTTO PRONTO per il RITORNO in CLASSE. Ecco il DOCUMENTO FINALE con le REGOLEE' tutto PRONTO per il RITORNO in CLASSE, la scuola potrà APRIRE in piena SICUREZZA. E' questo in sintesi quello ...