Coronavirus, Meloni: “Qualcuno regali a Zingaretti una calcolatrice” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “Ecco a voi i “veri cazzari del virus”. Qualcuno regali a Zingaretti una semplice calcolatrice così eviterà di continuare a fare figuracce. Il segretario del Pd ha accusato la destra di “atteggiamenti negazionisti” (lui che faceva gli aperitivi a Milano al grido di “l’unico virus è il razzismo”) ed è arrivato alla schifosa affermazione che se in Italia avesse governato la destra avremmo dovuto fare le “fosse comuni”, come i nostri “amici Bolsonaro e Orban”. Già fare sciacallaggio politico sui morti è vergognoso, ma è proprio vero che nel mondo ci sono stati più morti dove governa la destra rispetto a dove governa la sinistra?”. Così su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni, che continua: “Basta fare due conti, con una semplice calcolatrice per vedere che questa è solo una delle tante menzogne di chi ci governa”. Leggi su dire

