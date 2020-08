Come funzionano i Servizi cinesi (Di sabato 29 agosto 2020) Dai tempi dell’imperatrice Wu Chao che crea, nel 625 d.C, il primo Servizio di intelligence cinese, molto è cambiato ma si potrebbe dire anche che alcuni tratti non si sono del tutto trasformati, così Come si potrebbe credere a prima vista. Poi, c’è l’avventura straordinaria della Cina nel mondo moderno, iniziata con la caduta dell’ultimo imperatore Pu Yi, che si macchierà anche di collaborazionismo con i giapponesi del Manchukuo, e che finirà i suoi giorni a disegnare artisticamente la frase “oggi il popolo è sovrano” alla corte di Mao Zedong, ma già nel 1934 i Servizi britannici decifrano MASK, il codice utilizzato dal Komintern per codificare le informazioni da Mosca verso Shangai, allora il polo del PCC. Ma è comunque nel 1957 che gli Usa ... Leggi su ildenaro

