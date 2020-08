Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 28/08/2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Anche ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la prima registrazione dell’altro ieri che ha visto la presentazione dei nuovi quattro tronisti, ieri si è tornati in studio da Maria De Filippi. L’altro giorno, in particolare, c’era stato un mix tra Trono Classico e Trono Over, a cui sembra assisteremo per tutta la stagione. L’ex tronista Giovanna Abate e la sua scelta, Sammy Hassan sono tornati in studio per confrontarsi sui motivi della loro rottura. Inoltre, anche Gemma Galgani ha troncato i rapporti con Nicola Vivarelli ed ha preferito farsi un lifting. Ieri pomeriggio, invece, come riportato dal sito IlVicolodelleNews.it, ecco cos’è accaduto: Ieri è avvenuta la seconda registrazione di Uomini e Donne. Tutti si aspettavano degli ospiti, che fossero le coppie di Temptation Island o altre ... Leggi su isaechia

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Uomini e Donne anticipazioni bomba: lo studio rivoluzionato, plexiglass e tamponi, i nuovi tronisti, Gemma Galgani e il… - NOTIZIEWEBLIVE : Uomini e donne dal 7 settembre 2020 su Canale 5: anticipazioni e nuovo studio - #uominiedonne - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: Ho appena letto le anticipazioni di Uomini e Donne con il lifting di Gemma. Dico solo: SBRIGATI AD ARRIVARE 14 SETTEMBRE - viveteacolori : RT @Ri_Ghetto: Ho appena letto le anticipazioni di Uomini e Donne con il lifting di Gemma. Dico solo: SBRIGATI AD ARRIVARE 14 SETTEMBRE - La_B92 : RT @Ri_Ghetto: Ho appena letto le anticipazioni di Uomini e Donne con il lifting di Gemma. Dico solo: SBRIGATI AD ARRIVARE 14 SETTEMBRE -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni ‘Uomini ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia