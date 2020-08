Amichevoli Sampdoria 2020: calendario, programma, orari e tv (Di sabato 29 agosto 2020) Tutto pronto per la prossima stagione. La Sampdoria si prepara a tornare in campo e lo farà nel corso del precampionato a Bogliasco con il radino fissato per il 28 agosto. Alla guida del club blucerchiato resta Claudio Ranieri pronto ad una nuova stagione con l’obiettivo di lottare per obiettivi più ambiziosi della salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con notizie in tempo reale, le pagelle delle Amichevoli più interessanti, le parole dei protagonisti e le notizie di mercato per tenervi aggiornati nel corso del precampionato. calendario Sabato 5 settembre 2020 Alessandria-Sampdoria, Stadio Moccagatta Domenica 6 settembre 2020 Derthona-Sampdoria (da confermare), Stadio Coppi Mercoledì 9 settembre ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Sampdoria, il calendario aggiornato delle amichevoli del precampionato -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Sampdoria Sampdoria, fissate le amichevoli: il programma Sampdoria News 24 Toro, prove di campionato: 3 amichevoli in sette giorni

Stasera il Novara al Grande Torino. Poi la Pro Patria e la Pro Vercelli. Giampaolo schiererà anche i nuovi acquisti: Rodriguez, Linetty e Vojvoda TORINO. Prima amichevole per il Toro. Dopo dieci giorn ...

Sampdoria, tamponi tutti negativi: la nuova stagione è iniziata

Tutti negativi al coronavirus. È questa la notizia migliorare per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco. Ieri il primo giro di tamponi, oggi è previsto un ulteriore controllo per tog ...

Stasera il Novara al Grande Torino. Poi la Pro Patria e la Pro Vercelli. Giampaolo schiererà anche i nuovi acquisti: Rodriguez, Linetty e Vojvoda TORINO. Prima amichevole per il Toro. Dopo dieci giorn ...Tutti negativi al coronavirus. È questa la notizia migliorare per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco. Ieri il primo giro di tamponi, oggi è previsto un ulteriore controllo per tog ...