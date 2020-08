#29/8/2020 Ippicanews (Di sabato 29 agosto 2020) OGGI - Ore 22.15 GP Città di Varese-TQQ a Varese, g, 5ª corsa, m. 2250, Favoriti: 1-4-7-12-5. Sorprese: 11-3-2. Inizio convegno alle 20. Corse anche a Siracusa, g, 18.25,, Napoli, g, 18.30,, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #29 2020 La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre

Circa il 40% del corpo docente è over 55, oltre 170 mila professori sono sopra i 62 anni. La sindacalista: i più anziani si metteranno in malattia, sostituiti da precari spesso più grandi La maggior p ...

Open Fiber, arriva l’offerta di Macquarie per la quota del 50% di Enel

Kkr prenderebbe il 37,5% pagando 1,8 miliardi, Fasteweb avrebbe il 4,5% conferendo il suo 20% di FlashFiber (la joint con Telecom per cablare 29 città), mentre il 58% lo terrebbe Telecom.

