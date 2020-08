Ufficiale: Frosinone, rinnovo per Gori (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Frosinone ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto per Mirko Gori, che sarà ancora un calciatore gialloblù per quattro stagioni. Cresciuto proprio nel settore giovanile della squadra ciociara, Gori gioca per il Frosinone dal 2012. Foto: sito Ufficiale Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FROSINONE - Mirko Gori è stato blindato dal Frosinone: il centrocampista ciociaro - tra i più presenti in campo della rosa di Nesta nell'ultima stagione di B con 27 presenze in campionato, più 2 in Co ...

