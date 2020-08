Suarez, la Juventus ci prova: rinforzo di lusso per Pirlo? (Di venerdì 28 agosto 2020) Luis Suarez è la nuova idea della Juventus. Il prolifico attaccante uruguaiano non rientra nei piani del Barcellona, e sarebbe stato proposto proprio alla Vecchia Signora. Con l’entourage che spingerebbe proprio in direzione Torino, per l’ambiente Juventus questa sembrerebbe essere una ghiotta opportunità di mercato. Suarez alla Juventus, tutto vero: gli agenti lo hanno proposto, i bianconeri interessati all’attaccante Dopo sei anni in maglia blaugrana, Suarez rientrerebbe nel pesante rinnovamento societario e tecnico che sta cercando di mettere in piedi il Barcellona, nel quale rientrerebbe anche l‘imprevedibile addio di Leo Messi. A 33 anni, e con un contratto in scadenza, quello di Suarez sembra un destino già segnato, ... Leggi su italiasera

