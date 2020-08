Striscia la notizia in lutto, un dolore lancinante: l’annuncio sui social (Di venerdì 28 agosto 2020) La famiglia di Striscia la notizia è in lutto, l’annuncio sui social ha gettato i fan nello sconforto: ecco il comunicato ufficiale. L’intera famiglia di Striscia la notizia si stringe intorno a Valerio Staffelli, uno degli inviati più amati del Tg satirico condotto ideato da Antonio Ricci. L’inviato ha infatti comunicato sul suo profilo Instagram che suo padre, Gennaro Staffalli, ma da tutti chiamato Ciccio, è deceduto all’età d 82 anni. Sulla pagina Instagram di Valerio Stafelli, uno degli inviati più amati di Striscia la notizia, è stata resa nota la morte di Gennaro Staffelo, un grande lutto per la famiglia del Tg ... Leggi su howtodofor

