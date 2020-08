Sassuolo, Magnanelli: «Se vogliamo migliorare, dobbiamo essere più continui» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il centrocampista del Sassuolo ha parlato in vista della nuova stagione Francesco Magnanelli, centrocampista e capitano del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova stagione alle porte. NUOVA STAGIONE – «La scorsa stagione è stata davvero infinita. Ripartiremo in modo tranquillo e sereno, dopo poche vacanze, ma con la rosa quasi al completo. E questo può essere un grandissimo vantaggio per noi. Sappiamo tutti cosa vuole il mister e da dove vuole ripartire, è ovvio che se vogliamo migliorarci dobbiamo perfezionare però alcune situazioni. Penso per esempio alla continuità di risultati». LOCATELLI E CAPUTO IN NAZIONALE – «Le convocazioni in Nazionale dei nostri compagni sono ... Leggi su calcionews24

Francesco Magnanelli, centrocampista e capitano del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova stagione alle porte. NUOVA STAGIONE – «La scorsa stagione è stata davvero infinita.

