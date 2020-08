Sampdoria, Ekdal: «Non dobbiamo giocare solamente per la salvezza» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro blucerchiato a Bogliasco Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di Ibrahimovic e del proprio club ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: IBRAHIMOVIC – «Ero convinto al 100% che Ibra rimanesse al Milan. Può ancora fare la differenza, abbiamo nel campionato scorso che ha fatto tanti gol. Quando è arrivato, il Milan è migliorato ha giocato molto meglio. E’ un esempio in campo e fa sempre le cose giuste. E’ un piacere per tutti vederlo ancora in Serie A. Vorrei riaverlo anche come compagno di nazionale nella Svezia». Sampdoria – «Siamo ripartiti bene, abbiamo fatto solamente due giorni qui a Bogliasco. ... Leggi su calcionews24

pccpla : RT @GoalItalia: Ora è un punto fermo della Sampdoria, ma nel 2008 fu la Juventus a portarlo in Italia: la carriera di Ekdal tra rimpianti e… - hbk_89 : RT @GoalItalia: Ora è un punto fermo della Sampdoria, ma nel 2008 fu la Juventus a portarlo in Italia: la carriera di Ekdal tra rimpianti e… - GoalItalia : Ora è un punto fermo della Sampdoria, ma nel 2008 fu la Juventus a portarlo in Italia: la carriera di Ekdal tra rim… - Blucerchiando : Complimenti a papà @EkdalAlbin! #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ekdal Bonazzoli tra i più pagati della Sampdoria: ingaggio da top player Sampdoria News 24 Sampdoria, Ekdal: «Non dobbiamo giocare solamente per la salvezza»

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di Ibrahimovic e del proprio club ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: IBRAHIMOVIC – «Ero convinto al 100% che Ibra rimanesse a ...

Bonazzoli tra i più pagati della Sampdoria: ingaggio da top player

La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Federico Bonazzoli per il rinnovo di contratto. L’attaccante classe ’97 percepirà un milione di euro a stagione più bonus legati alle reti realizzate nel corso ...

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di Ibrahimovic e del proprio club ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: IBRAHIMOVIC – «Ero convinto al 100% che Ibra rimanesse a ...La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Federico Bonazzoli per il rinnovo di contratto. L’attaccante classe ’97 percepirà un milione di euro a stagione più bonus legati alle reti realizzate nel corso ...