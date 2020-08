Riforme: Renzi, se proporzionale allora sistema tedesco (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - CASTROCARO TERME, 28 AGO - "In Parlamento non si fanno le standing ovation, quelle si fanno a teatro, ma i deputati non sono spettatori. Per questo serve l'elezione diretta. Ma se si fa il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - CASTROCARO TERME, 28 AGO - "In Parlamento non si fanno le standing ovation, quelle si fanno a teatro, ma i deputati non sono spettatori. Per questo serve l'elezione diretta. Ma se si fa il pr ...

Taglio parlamentari, Renzi lascia libertà di voto: “Referendum inutile, serve vera riforma”

A meno di un mese dal referendum sul taglio del numero dei parlamentari, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annuncia che lascerà libertà di voto. Non si schiera, quindi, né a favore del Sì né a f ...

