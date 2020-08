Real Madrid, Reguilon nel mirino di diversi club: interessate anche Inter e Juventus (Di venerdì 28 agosto 2020) Il futuro di Sergio Reguilon si allontana sempre più dal Real Madrid. Il terzino sinistro di proprietà dei blancos ha terminato la stagione in prestito al Siviglia e difficilmente resterà al Bernabeu. Zidane infatti preferisce affidarsi a Marcelo e Mendy, oltre al fatto che il valore del calciatore è cresciuto notevolmente in seguito alla vittoria di Europa League dei Nervionenses. Secondo quanto riportato da “Marca”, il Real per vendere il 23enne vorrebbe chiedere una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro. Una richiesta alla portata di diverse società, tra cui anche il Siviglia che vorrebbe provare a riportarlo in Andalusia, ma deve guardarsi dalla concorrenza di altri club. Il Chelsea non sembra tra questi, visto l’arrivo di ... Leggi su sportface

