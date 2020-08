Passa la serata con un trans ma non ha i soldi per pagare: lui gli ruba il pc (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 agosto 2020 - Un professionista milanese che aveva deciso di Passare una serata con un transessuale , e che dopo aver assunto cocaina si era dilungato facendo lievitare il conto della ... Leggi su ilgiorno

mariamarilucen : @Nihal884 @InzaghiPippa Ah ah ah passa una buona serata - Methamorphose30 : @salamello @goamotrot @iMatux Si l'altro fa paura davvero. Ma uno che magari non sa nulla di questi lavori e magari… - shamini_writes : RT @EricaDoddo: Cara Citlaly è sempre un piacere sentirti, accetta questi fiori come gesto affettuoso, passa una lieta serata, che Dio ti b… - Bi_And_Tired_ : E si passa la serata a raccontare a mia cugina di quando nostro zio ha rischiato il coma etilico all'Oktoberfest #Tiziaparty - cesarebrogi1 : RT @950Alpa: @catlatorre @cesarebrogi1 Scusate ma uno che passa una serata al #Billionare con centinaia di altre persone ammassate e senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Passa serata

IL GIORNO

Rosamunde Pilcher: incontro con il passato è un film che appartiene al ciclo romantico tratto dai romanzi di una nota scrittrice ed è indirizzato prevalentemente a un pubblico femminile più maturo. No ...Eliana Michelazzo, positiva al coronavirus, è finita in ospedale al Policlinico Umberto I di Roma dopo che le sue condizioni si sono aggravate: la ex manager di Pamela Prati è stata trasportata d'urge ...