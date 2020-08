Palermo, l’ex Abel Hernandez riparte dall’Inter (Di venerdì 28 agosto 2020) L'Inter di Porto Alegre ha il suo un nuovo centravanti: è l'ex Palermo Abel Hernández che ha firmato un accordo per una sola stagione con il club del Rio Grande do Sul. La squadra guidata dall'argentino Eduardo Coudet, è alla ricerca di rinforzi dopo che il suo attaccante peruviano Paolo Guerrero, ex Bayern, ha dovuto subire un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo la rottura del legamento crociato. Hernandez assicura esperienza e qualità dopo aver girovagato in Europa. L'uruguaiano ha iniziato la sua carriera al Central Español, per poi passare a Peñarol, Palermo, Hull City, CSKA Mosca e Al Ahli. Palermo, l’ex Abel Hernandez riparte dall’Inter ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

