“Non è stata colpa dell’incidente”. Gioele e Viviana, il particolare fondamentale rivelato da Daniele Mondello sull’auto della moglie (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell’incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull’autostrada A20 Messina-Palermo”. A dirlo, attraverso il suo legale Pietro Venuti, è Daniele Mondello, il marito della deejay di 43 anni poi trovata morta l’8 agosto nei boschi di Caronia (Messina), mentre il corpicino del figlio Gioele di 4 anni è stato rinvenuto da un volontario solo il 19 agosto a circa 300 metri di distanza. Ieri sera era circolata la voce che la lieve crepa rilevata sul parabrezza, sul lato passeggeri, dalla Polizia scientifica, fosse dovuta proprio allo scontro avuto nella galleria da Viviana con un furgone di operai, dopo un sorpasso azzardato. Subito dopo il ... Leggi su caffeinamagazine

tancredipalmeri : Per favore finitela con sto servilismo sulla conferenza di Pirlo. È stata una normale presentazione. Non è che gli… - rubio_chef : Il #27agosto di 14 anni fa, #RenatoBiagetti veniva ammazzato con 8 coltellate da due infami neofascisti. Per i gior… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza… - CScrotone : @antoniorunci Non sono d'accordo con lei, lo è stata fino alla riforma Berlinguer (superando momenti difficili, com… - chiadegli : @RobertoMarcheg2 @LaVolage @alfredoferrante Se la PA fosse stata veramente “chiusa” come dice lei in questi mesi, i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non stata Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera