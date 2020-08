NBA, Chris Paul: “Feriti e stanchi di queste scene, siamo esseri umani” (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo l’annuncio del ritorno in campo dell’NBA, il presidente dell’associazione dei giocatori Chris Paul ha parlato per esternare le sue sensazioni dopo alcuni giorni già passati alla storia dello sport professionistico americano. “Non avevo mai vissuto niente di simile in 15 anni di NBA, non dimenticherò mai tutto questo e stiamo facendo qualcosa di molto importante – spiega Paul – Abbiamo dato un’opportunità ai più giovani di vedere come si possa essere uniti e compatti, parlando e chiedendo che ci siano dei veri cambiamenti, delle azioni concrete.” Chris Paul ha anche detto di aver parlato con il padre di Jacob Blake: “E’ stato davvero emozionante, soprattutto perchè quando sei di colore sai cosa vuol dire. ... Leggi su sportface

LiaCapizzi : Ufficiale. Il boicottaggio dilaga Anche LeBron, Chris Paul &Co non scendono in campo (Rockets-OKC e Lakers-Blazers… - sportface2016 : #Basket #NBAPlayoffs Le parole di Chris Paul dopo la due giorni di protesta dei giocatori - danisailor7 : RT @SkySportNBA: Chris Paul: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, stanchi di vedere certe scene' #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Chris Paul: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, stanchi di vedere certe scene' #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA, Chris Paul: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, stanchi di vedere certe scene': L’All-Star dei Thunder, mas… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Chris NBA, Chris Paul: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, stanchi di vedere certe scene" Sky Sport NBA, Belinelli: "Lo sport ha un potere enorme, dobbiamo sfruttarlo"

ORLANDO-"Un boicottaggio simile non c'era mai stato prima. Solo Bill Russel nel '61, ma era tutt'altra cosa. Vista dall'Italia, magari è difficilmente comprensibile, ma dalla bolla è tutto molto piu' ...

NBA, Chris Paul: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, stanchi di vedere certe scene"

L’All-Star dei Thunder, massimo rappresentante della NBPA, ha raccontato le emozioni e le difficoltà degli ultimi due giorni: “È stata un’occasione per crescere. La gente dice che non dobbiamo lamenta ...

ORLANDO-"Un boicottaggio simile non c'era mai stato prima. Solo Bill Russel nel '61, ma era tutt'altra cosa. Vista dall'Italia, magari è difficilmente comprensibile, ma dalla bolla è tutto molto piu' ...L’All-Star dei Thunder, massimo rappresentante della NBPA, ha raccontato le emozioni e le difficoltà degli ultimi due giorni: “È stata un’occasione per crescere. La gente dice che non dobbiamo lamenta ...