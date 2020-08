Napoli, boss del clan Di Lauro muore in un incidente stradale (Di venerdì 28 agosto 2020) Un boss di camorra ritenuto vicino al clan Di Lauro, Gaetano Todisco detto ‘o ninno, è morto in un un incidente stradale a Napoli. Si è schiantato con il suo scooter contro alcune auto parcheggiate nei pressi di via Misteri di Parigi a Napoli. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Così … Leggi su viagginews

L'uomo è andato a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate nei pressi di via Misteri di Parigi. Per la Direzione distrettuale antimafia era uno dei boss della zona di Secondigliano, fedelissimo ai ...

