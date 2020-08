Lista De Luca presidente, un tris di donne per il generale deluchiano (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il governatore Vincenzo De Luca spinge il fedelissimo (e salernitano) generale Carmine De Pascale, consigliere regionale uscente, verso la rielezione. Una missione che il presidente vuole portare a termine con la candidatura di un gruppo di donne che correranno in coppia con De Pascale. La partita all’interno della Lista De Luca presidente è difficilissima. Sono in campo ras delle preferenze: da Carmine Mocerino (caldoriano passato con De Luca), Paola Raia, Antonio Tufano. Le sorti di De Pascale sembravano già decise. Ed invece De Luca prepara la sorpresa: Eliva Franzese (Palma Campania), Donatella Donadio (Sant’Antonio Abate), Tommasa De Angelo (Napoli). Un ... Leggi su anteprima24

