Il trailer di Romulus svela la data di uscita dell’epico affresco sulla nascita di Roma (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Un epico affresco sulla nascita di Roma, questo è quello che possiamo vedere nel trailer di Romulus, il video rilasciato poco fa che da il via al contro alla rovescia che porterà alla messa in onda della serie ispirata al Primo Re di Matteo Rovere. Un mondo primitivo governato dalla natura e dagli dèi, lo stesso da cui ha preso vita uno degli imperi più longevi e potenti di sempre, questo farà da sfondo ad una storia di violenza, fratellanza, passione e coraggio al centro della serie diretta e prodotta da Matteo Rovere e che prederà il via il prossimo novembre su Sky e Now Tv. Matteo Rovere firma per la prima volta un progetto per la TV e si alterna alla regia con Enrico Maria Artale e Michele Alhaique per un totale di ... Leggi su optimagazine

