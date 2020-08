Il premier giapponese Shinzo Abe si dimette a causa dei problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) La TV nipponica NHK aveva annunciato che il premier giapponese Shinzo Abe si sarebbe dimesso a causa delle sue precarie condizioni di salute. Ora, in una conferenza stampa, il Primo Ministro più longevo del Paese ha confermato le sue dimissioni. Ora inizia la corsa per un possibile sostituto. Il premier giapponese si dimette Già nei … Leggi su periodicodaily

