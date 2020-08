Il meglio della Gamescom ONL 2020 - articolo (Di venerdì 28 agosto 2020) Su queste pagine abbiamo già espresso più volte il nostro rammarico circa la situazione attuale del mondo videoludico. Se da una parte, infatti, il 2020 è stato un anno di forte crescita per le vendite dei videogiochi, dall'altra la pandemia di Covid-19 che ha letteralmente flagellato il mondo ci ha costretti a rinunciare ai consueti appuntamenti annuali in cui tutti i più grandi esponenti dell'industria alzano il sipario sui loro progetti futuri. L'E3 è stato cancellato per la prima volta da oltre 20 anni, tutti gli eventi live sono stati trasformati in conferenze streaming e anche la fiera più importante del territorio europeo, la Gamescom, ha dovuto chiudere i battenti per questa edizione.Come diceva qualcuno, però, 'the show must go on' e anche stavolta abbiamo potuto assistere ad un evento dedicato ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : meglio della Sony Xperia 5 II senza segreti: meglio di Xperia 1 II, e costerà anche meno DDay.it - Digital Day Peggy Guggenheim, la collezionista che rivoluzionò la storia dell’arte del ‘900

Oggi si ricorda la morte di Marguerite Guggenheim, meglio conosciuta come Peggy, una tra le più grandi collezioniste d’arte statunitense Un amore per l’arte che nasce in tenera età. Peggy ha solo vent ...

Finlandia, Veikkaus chiede l'introduzione anticipata della verifica dell'età

L'operatore Veikkaus chiede al Governo finlandese di anticipare la data di attuazione delle nuove misure riguardanti l'autenticazione obbligatoria nelle sale giochi. Attualmente, i controlli di identi ...

