Ignazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez per una modella: lo scoop di Chi (Di venerdì 28 agosto 2020) Ignazio Moser ha un flirt con Caterina M Bernal? Lo sccop di Chi In questa anomala estate 2020 il gossip si è concentrato tantissimo sulle sorelle Rodriguez. Dopo la separazione di Belen dal marito Stefano de Martino. da qualche giorno si parla della crisi tra Cecilia e Ignazio Moser. Addirittura la modella argentina avrebbe abbandonato da solo l’ex ciclista mentre erano in vacanza in Sardegna. Poi è girata voce che l’ex gieffino avesse avuto un flirt con Anna Safroncik, indiscrezione smentito da lui stesso e dall’attrice. Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuto un articolo che parla di nuovo flirt tra Moser e Caterina M Bernal, con cui il giovane avrebbe fatto una vacanza in Costa Smeralda e con loro pure ... Leggi su kontrokultura

blogtivvu : Parla la modella avvistata con Ignazio Moser: “Non sapevo fosse fidanzato con Cecilia Rodriguez...” (poi cancella t… - blogtivvu : Rottura Moser-Cecilia Rodriguez: parla la modella “avvistata” con Ignazio ma poi cancella tutto - DonnaGlamour : Cecilia Rodriguez e Ignazio in crisi? “Moser troppo vicino a Diletta Leotta” - zazoomblog : Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cè Diletta Leotta? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser -